I banditi rapinano il furgone e sparano: tre feriti, una donna è grave

Rapina finita nel sangue ieri sera a Torre Canne. Sono tre i feriti di cui uno in gravi condizioni. Dei malviventi hanno rapinato il furgone di una rosticceria situato lungo via Messina nei pressi della villetta. Per cause in corso di accertamento, i banditi hanno aperto il fuoco e ferito tre persone che sono state soccorse da diverse ambulanze del 118 e trasportate in ospedale.

Preoccupanti sono le condizioni di una donna, la quale è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto per eseguire i rilievi e gli accertamenti di rito sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Fasano, del comando provinciale di Brindisi, e della Guardia di Finanza di Fasano.