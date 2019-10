Auto fuori strada: gravissimo bimbo di quattro mesi

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEGLIE MESSAPICA - È in gravi condizioni un bimbo di quattro mesi, che nella serata di ieri è rimasto coinvolto insieme ai genitori in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collegaad: è ora ricoverato in nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il piccolo nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.Il bambino si trovava a bordo di una Lancia Musa, assieme al papà e alla mamma, quando l'auto è finita fuori strada. La coppia non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e tre ambulanze del 118.