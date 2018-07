Paura nella notte: 25enne si ribalta in auto, estratto dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo grave incidente sulla strada statale 379 nel territorio di Ostuni in piena notte: si tratta del quarto in poco più di un mese.Trasferito d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi un 25enne, che ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo nei pressi dello svincolo Pilone - Rosa Marina in direzione nord verso Bari. L’episodio si è verificato poco dopo le 3 di notte. Inarrestabile la Polo impazzita sull’asfalto che si è ribaltata sulla carreggiata. Le altre, poche, vetture in transito sulla 379 in piena notte, sono però riuscite ad evitarla allertando i soccorsi: ad estrarre il 25enne dalle lamiere anche l’intervento dei vigili del fuoco. Il traffico è ripreso regolare pochi minuti prima delle 6.