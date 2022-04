Auto incendiate nel Brindisino: paura a Tuturano per due episodi in poche ore

Paura a Tuturano in provincia di Brindisi. A poche ore di distanza, due auto in marcia hanno preso fuoco. Due incendi diversi ma molto simili nelle dinamiche. Il primo ieri sera verso le ore 22.50: una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è intervenuta per un incendio di un auto sulla Strada statale 16 per Tuturano. Le fiammo hanno avvolto un Suv Nissan mentre era in marcia. Non ci sono feriti, dopo lo spegnimento la zona è stata posta in sicurezza, sul posto anche i carabinieri.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Auto incendiate nel Brindisino: paura a Tuturano per due episodi in... PAURA Incendio nella notte, a fuoco un'auto. E la proprietaria accusa... PUGLIA Incendio in autostrada: prende fuoco l'autobus con i passeggeri a...

Il secondo episodio

Una squadra del comando di Brindisi è poi intervenuta alle ore 9.15 di questa mattina a Tuturano sulla strada provinciale 83: per un altro veicolo in fiamme sono intervenuti ancora una volta i Vigili del Fuoco e i carabinieri.