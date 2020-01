Paura a Brindisi, rogo di auto tra le case: notte in strada per gli inquilini

Ultimo aggiornamento: 10:08

Notte di paura al quartiere Sant’Elia di Brindisi dove due auto sono state avvolte dal fuoco. La prima auto incendiata era parcheggiata in piazza Licini, una Mercedes in uso a una casalinga, da qui poi le fiamme si sono propagata ad una vicina Opel Corsa, in sosta nell’area condominiale.Il rogo e il crepitio di diverse piccole esplosioni ha provocato apprensione tra gli inquilini di uno stabile che hanno dovuto lasciare le abitazioni e trascorrere la notte al freddo.Sul posto i vigili del fuoco per domare gli incendi e i carabinieri di Brindisi per avviare le indagini e accertare se il fuoco sia stato provocato da un piromane o dovuto a cause accidentali.