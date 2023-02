Auto contro camion: 30enne pugliese morta a Londra in un incidente stradale

Auto contro camion: 30enne pugliese muore a Londra in un incidente stradale. Una comunità sotto schok quella di Cisternino per la scomparsa di una ragazza di 30 anni Tiziana Miccoli, deceduta a Londra dove viveva da anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Tiziana era a bordo della sua Volkswagen Take Up bianca, finita in un fosso, e si è scontrata con un camion sulla A47, alla periferia londinese. A seguito del terribile impatto la ragazza di Cisternino è morta poco dopo, mentre l'autista del camion, una donna sulla quarantina, è rimasta illesa.

La polizia del Leicestershire ha aggiunto di non aver effettuato alcun arresto dopo l'incidente.

Intanto è stata organizzata una colletta per trasportare la salma in Italia presso la Chiesa Italiana di San Pietro a Clerkenwell.