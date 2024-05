L'Aurora Boreale anche in Puglia: lo spettacolo mozzafiato

Era una forte tempesta solare, valutata 4 su una scala da 1 a 5 (secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration) e non accadeva con questa intensità dal 2005. Da qui è nata un'Aurora Boreale che è stata nella scorsa notte ben visibile anche dalla Puglia. Mozzafiato le foto del metereologo Michele Conenna da Ostuni. La città bianca, per qualche istante, come se fosse il Nord Europa.

L'origine di queste ondate di potenti flussi di vento solare è il mostruoso complesso di macchie solari AR3664 (regione solare) che ha raggiunto uno spaventoso diametro di ben 200.000 chilometri