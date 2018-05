Sei anni dalla bomba: lacrime e preghiere per Melissa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - Sono passati sei anni da quel terribile attentato che ha spezzato il sorriso di Melissa Bassi. I sogni e l’entusiasmo tipico di una ragazzina di appena sedici anni svaniti per sempre in una manciata di secondi, neanche il tempo forse di rendersi conto di tanta violenza. In via Galanti, dove ha sede l’istituto professionale “Morvillo-Falcone”, nel frattempo sono cambiate tante cose. Di fronte al cancello della scuola ora sorge il giardino di Melissa, un luogo dedicato ai bambini. Il chioschetto, dietro il quale il reo confesso Giovanni Vantaggiato, fece esplodere due ordigni alle 7.42, è diventato un luogo di ritrovo e aggregazione per i tanti giovani del quartiere e non solo. Nessuno in città ha dimenticato quel tragico sabato mattina, che costò la vita a Melissa Bassi e provocò il ferimento di altre nove studentesse, la città.