Brindisi, condannato per concussione e minacce l'ex assessore Iaia: il verdetto

È stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione, con l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, l’ex consigliere comunale (ed ex assessore) di Brindisi Raffaele Iaia, per cui alcune accuse si sono prescritte al pari della sorella Angela, coimputata, che è stata assolta da tutte le altre contestazioni.

I due rispondevano a vario titolo del trattamento illecito di dati personali (prescritto), di tentata concussione per costrizione mediante abuso di qualità e poteri, porto e detenzione abusivi di un’arma e delle munizioni. Il pm Francesco Carluccio aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi per Iaia, a 9 mesi per l’altra imputata. Ieri, prima della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale (presidente Simone Orazio), hanno avuto luogo le arringhe difensive degli avvocati difensori Fabio Di Bello e Gianvito Lillo.



Le parti civili

Erano sei le parti civili costituite, tra cui anche una imprenditrice brindisina che denunciò di aver subito pressioni per affidare un servizio alla Ipi Srl, la società che secondo l’impostazione della Procura era direttamente gestita da Iaia, pur senza autorizzazioni. Solo alla donna è stato riconosciuto un risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. Stando ai capi di imputazione, Iaia fino al dicembre 2013 aveva effettuato attività non autorizzata di investigazione e ricerca di informazioni per conto di privati. Aveva “diretto” in modo sistematico e anche diffuso indagini commissionate da privati senza la licenza del Prefetto e senza un “mandato” scritto, senza comunicare preventivamente, come è previsto dalla legge, il nome dei dipendenti che si sarebbero occupati di compiere verifiche nella sfera intima e privata di ignare persone, anche pregiudicati, che venivano attrezzati con fotocamera o videocamera perché realizzassero dei “dossier” da consegnare poi al cliente a proprio uso e consumo. Tutto ciò ricevendo un compenso.

Le altre accuse



Quindi aveva trattato, sempre in concorso con la sorella, illecitamente i dati personali degli “investigati” perché «con il fine di trarne un guadagno avrebbe immagazzinato numerosi dati personali, anche sensibili: targhe di auto, dati anagrafici, posizione geografica di persone e automobili, dati sul rischio di solvibilità economica, sulla situazione patrimoniale, sui luoghi di frequentazione di persone e perfino sulle loro abitudini sessuali». Frutto tutto ciò di attività di pedinamento, osservazione, videoregistrazione compiuta per strada, senza incarico, senza il consenso dell’interessato, e senza il rispetto – era emerso – delle procedure autorizzative per il trattamento dei dati personali. Al fine di consegnare poi gli esiti delle ricerche ai committenti perché lo utilizzassero «anche a fini personali». Alcuni di questi addebiti sono risultati troppo datati per poter giungere a una condanna, ed è stato quindi deciso il proscioglimento per prescrizione. Per altri c’è stata pronuncia assolutoria.

La denuncia dell'imprenditrice