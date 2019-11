Assenteisti in Comune: beccato e sospeso un dipendente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il blitz antiassenteismo della Guardia di Finanza il Comune di Mesagne ha sospeso un dipendente e altri due li ha convocati presso il Consiglio di disciplina per adottare i provvedimentidelcaso. Sono i primi risultati che emergono dai controlli che gli uomini della Guardia di finanza giovedì mattina hanno effettuato presso il Comune in cui si sono state riscontrate una serie di anomalie che adesso sono al vaglio degli investigatori.Principalmente l’assenza ingiustificata di un dipendente che ha timbrato il badge e si è reso irreperibile. Poi ci sono altri due dipendenti che non avevano seguito la giusta prassi per motivare l’assenzadal servizio. Inognimodo,non risultando in servizio non hanno truffato, hanno comunicato l’assenza ai dirigenti in modalità inadeguata, telefonata e sms, ma non avendo timbrato erano assenti enon assentesisticome ilprimo caso che ha timbrato e chissà dovese era andato.I finanzieri, al termine del controllo, non hanno consegnato nessun verbale di constatazione dei fatti rilevati al sindaco Matarrelli. Probabilmente gli atti finiranno in procura per gli approfondimentidi legge. Il blitz è scattato ametàmattinata di giovedì, quando gli uomini delle fiamme gialle di Brindisi, rigorosamente in borghese, sono giunti in via Roma, sede della municipalità, e si sono piazzati all’ingresso, dove c’è il badge marcatempo, e hanno iniziato a controllare tutti coloro, dipendenti, amministratori e utenti, che entravano ed uscivanodalComune. Per tutti chiedevano le generalità, confermate da un documento di riconoscimento, e trascrivevano i dati su alcuni fogli. Stessa operazione è stata eseguita presso gli altri uffici comunali distaccai dalla sede centrale.Anche qui sono stati controllati coloro che accedevano o uscivano dagli uffici. Insomma, uncontrollo a tappeto di tutta la gente che ieri mattina si è recatanegli uffici comunali. Altri finanzieri si sono recati presso l’ufficio del Personale comunale e si sono fatti stampare i tabulati degli ingressi e delle uscite di tutti i dipendenti in servizio. Dalla verifica dei dati tre dipendenti sono risultati assenti. Per due di questi l’assenza era stata erroneamente giustificata mentre un dipendente è risultato irreperibile.