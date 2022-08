Assalto al bancomat nella notte: i ladri colpiscono le poste

Una violenta esplosione nella notte ha distrutto lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Latiano, in via Cavour. I ladri hanno agito intorno alle 3, con il classico "metodo della marmotta": hanno iniettato gas nelle intercapedini del distributore automatico e hanno dato fuoco. La deflagrazione ha completamente divelto lo sportello ma non ha permesso ai ladri di portare via anche il contenitore con i soldi.

Le indagini

Tanto lo spavento dei residenti, che hanno avvertito distintamente l'esplosione. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, che ha avviato le indagini per risalire alla banda di malviventi che ha agito. Le telecamere presenti in zona, tra cui proprio quelle dell'ufficio postale, potrebbero aver ripreso in tutto o in parte la scena.