Arrivano i fondi per il pattinodromo Ma resta l'incognita dello skate park

Grazie alla devoluzione dei mutui, utilizzata anche in altre occasioni, sono in arrivo 150mila euro per la risistemazione del pattinodromo del quartiere Casale. La struttura, che si trova accanto al parco giochi, nell'area del piazzale superiore del Monumento al marinaio, unica struttura destinata ai praticanti della disciplina sportiva del pattinaggio a rotelle sia a livello amatoriale che agonistico nella città di Brindisi, versa in uno stato di totale abbandono a causa di una serie di atti vandalici che hanno depauperato l'impianto sportivo, che ha altresì la valenza di essere integrato all'interno per parco giochi del rione Casale inserito in una area verde che si affaccia sul porto interno di Brindisi, si legge nella relazione tecnica che accompagna il progetto esecutivo approvato nelle scorse ore dalla giunta municipale.Il progetto, che prevede una spesa di 150mila euro ed è stato redatto dai tecnici interni di palazzo di città, prevede il ripristino completo del blocco bagni e spogliatoi, con l'installazione di pannello solare, la messa a norma dell'anello della pista di pattinaggio con sistemazione delle balaustre laterali, l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti, il ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione dedicato alla pista di pattinaggio. In sostanza, si legge nella relazione, si punta ad un recupero funzionale della struttura sportiva con abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'accesso ai diversamente abili. Con questo intervento, l'amministrazione vuole dare un punto di riferimento a coloro che frequentano il pattinodromo e l'adiacente parco giochi, attraverso una riqualificazione e conseguente riutilizzazione della struttura sportiva, affinché possa rappresentare un simbolo di identificazione innovativa in cui poter svolgere una attività sportiva identitaria.Dei 150mila euro ritenuti necessari per la risistemazione della struttura, 100mila arriveranno dalla Regione Puglia mentre il Comune di Brindisi metterà a disposizione un cofinanziamento di 50mila euro. Questa somma, proviene in particolare dai 90mila euro che l'amministrazione commissariale di Santi Giuffrè aveva stanziato proprio per il pattinodromo. Cifra ritenuta insufficiente dall'attuale amministrazione, che ha richiesto un finanziamento da 100mila euro alla Regione Puglia, mettendo a disposizione 50 dei 90mila euro già stanziati.L'obiettivo, infatti, almeno fino a qualche mese fa, era di utilizzare i restanti 40mila euro per la realizzazione, all'interno dell'impianto, di un vero e proprio skate park, in modo da unire la pratica del pattinaggio sportivo a discipline più urbane come lo skateboard.«Se otterremo il finanziamento, le 40mila euro rimanenti - ha spiegato solo poche settimane fa l'assessore allo Sport Oreste Pinto - più eventuali risparmi sulla gara saranno utilizzati per lo skate park». In questo contesto, un ruolo importante lo avrà Save the Children, la onlus che nelle scorse settimane aveva preso in esame proprio il caso del pattinodromo per mettere in risalto la necessità di recuperare la struttura e salvaguardarla dallo stato di abbandono. Un richiamo che ha dato il là anche all'interlocuzione con il Comune stesso. «La Regione aveva annunciato infatti l'assessore - chiede anche che si sviluppino politiche di partenariato economicosociale. Avendo visto che Save the Children ha preso a cuore la struttura, abbiamo contattato i referenti locali e nazionali dell'associazione, che hanno inviato una lettera in cui danno l'ok al partenariato». La collaborazione tra l'ente l'associazione sembra avere contorni già delineati «Abbiamo avuto aveva aggiunto Pinto - una comunanza di intenti e ci siamo messi insieme, siamo ben contenti di collaborare con un interlocutore così importante». Le due parti si incontrerebbero poi in un'associazione che avrà il compito di destinare questo spazio ad iniziative a finalità sociali.