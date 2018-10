Arriva l'occhio che scopre le auto senza assicurazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrerà in funzione dalla prossima settimana l'apparecchiatura di rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in circolazione sulle strade dell'intero territorio comunale, conosciuta come Street Control. Questo strumento sarà di ausilio al personale della Polizia locale che, mediante una telecamera Wifi installata a bordo del veicolo a servizio della pattuglia destinata al controllo della viabilità stradale, rileverà le targhe dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di revisione del mezzo e dei...