Arrestato il responsabile del personale Multiservizi Pietanza, perquisizioni in casa dell'ex assessore Luperti

BRINDISI - Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per le accuse di concussione elettorale, peculato, furto e ricettazione viene eseguita dagli agenti della Digos di Brindisi nei confronti del responsabile della gestione del personale della Multiservizi, società partecipata del Comune di Brindisi, Daniele Pietanza. Perquisizioni in queste ore vengono eseguite nella sede della stessa Multiservizi e anche presso l'abitazione di Pasquale Luperti, ex assessore e consigliere comunale, già indagato nell'ambito del fascicolo del pm Giuseppe De Nozza. In tutto gli indagati sono 12, i soggetti perquisiti sono 6.