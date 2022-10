Droga, arrestato imprenditore agricolo: coltivava marijuana illegale

Prevenzione dello spaccio di droga ai giovani frequentatori della “movida brindisina”, i poliziotti della Squadra Mobile nella giornata di ieri hanno arrestato una persona. Si tratta del titolare di una azienda agricola di Brindisi dove è stata sequestrata marijuana per un peso complessivo di 3,5 kg, contenuta in alcuni sacchi e divisa in diversi involucri pronti per essere venduti.

Coltivatore di cannabis sativa

Secondo la polizia, l'arrestato coltivava marijuana con un principio attivo superiore a quello previsto per la coltivazione del tipo sativa (con impiego nel campo medico, tessile, alimentare ed edilizio) per il quale era invece autorizzato. Autorizzato per coltivare la cannabis legale, quella venduta anche nei distributoiri automatici.

L'arresto

Per questo il titolare dell’azienda è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che i poliziotti della Mobile hanno acquisito il parere favorevole del pubblico ministero di turno della Procura di Brindisi. Ora sulla sussistenza delle esigenze cautelari si esprimerà il giudice delle indagini preliminari al termine dell'interrogatorio di convalida.