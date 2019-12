Armi da guerra e fiumi di droga da Olanda e Albania per le piazze del Salento: 12 arresti

Droga dall'Albania e dall'Olanda destinata a rifornire le piazze di spaccio del Salento, smistata a Taranto, Brindisi e Lecce.

I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, nei confronti di 12 persone, 3 delle quali di nazionalità italiana e 9 di nazionalità albanese.

Tre quintali di droga dall'Albania, maxi sequestro della Guardia di Finanza: «Al mercato nero, rivenduta per 4 milioni di euro»

Operazione Labirinto, chiesti due secoli di carcere per mafia droga ed estorsioni



Il provvedimento è l’atto conclusivo di una articolata attività di indagine in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha consentito di individuare tre distinte associazioni criminali costituite da persone di origine italiana ed albanese, dedite all’importazione dall’Albania e dall’Olanda di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana, che venivano introdotti sul territorio pugliese per poi essere immessi sul mercato illegale delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.



Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione ha tratto le mosse da una perquisizione eseguita dai militari, a seguito della quale furono rinvenuti e sottoposti a sequestro armi, munizioni ed un lampeggiante blu in dotazione alle forze di polizia. Il successivo esame ha permesso di stabilire che le armi erano classificabili “da guerra”, alterate per potenziarne la capacità offensiva, di immediato utilizzo e con matricola abrasa.Prontamente venivano avviate investigazioni da cui emergevano fitti rapporti tra pregiudicati albanesi e italiani gravitanti nell’orbita di esponenti della criminalità locale egemoni nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Salinella della città di Taranto.