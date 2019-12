Appalti, elezioni e favori fra imprenditori, ex sindaci e parlamentari. Il pm: «Tutti a processo»

Ultimo aggiornamento: 10:21

Tutti a processo. La procura conferma le proprie tesi e invoca il rinvio a giudizio per 32 persone con accuse a vario titolo di corruzione e finanziamento illecito ai partiti nell'orbita della gestione dei rifiuti urbani in diverse realtà municipali pugliesi. Si tratta dell'inchiesta in cui sono stati ipotizzati favori a privati in cambio di facilitazioni negli appalti, nel corso della quale il 22 ottobre 2017 furono arrestate 12 persone, tra cui due sindaci del Brindisino all'epoca in carica, Vitantonio Caliandro (di Villa Castelli) e Nicola Serinelli (di Torchiarolo). Erano coinvolti anche altri amministratori, tecnici e due imprenditori, Pasquale Leobilla e Angelo Pecere, entrambi di Carovigno. Gli inquirenti ipotizzarono che i due titolari di fatto dell'azienda carovignese avessero creato un sistema che avrebbe, tra mazzette ed altri illeciti, pilotato una serie di procedure.Nell'indagine figura in veste di imputato anche l'ex senatore Vittorio Zizza, assistito dall'avvocato Rosario Almiento, per cui la procura ha chiesto l'archiviazione relativamente alle ipotesi di corruzione. Resta una accusa di finanziamento illecito per una somma di 10mila euro che Zizza avrebbe ricevuto in campagna elettorale nel 2013.Per Caliandro, difeso dall'avvocato Roberto Palmisano, le accuse sono di concorso in falsa testimonianza, concorso in finanziamento illecito di consigliere del consiglio provinciale, corruzione per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite. Serinelli, assistito dagli avvocati Ladislao Massari e Marcello Falcone, risponde invece di concorso in corruzione elettorale. Ad ereditare il fascicolo dal pm Milto De Nozza è stato il collega Francesco Carluccio che ha chiuso l'inchiesta. Va ricordato che l'ex primo cittadino di Villa Castelli era finito ai domiciliari ed era poi stato scarcerato dal gip, a seguito di provvedimento del Riesame che riteneva non sussistenti per alcuni capi d'accusa i gravi indizi di colpevolezza.Fa parte dell'elenco anche l'ex sindaco di Torchiarolo, Giovanni Del Coco, che risponde di corruzione propria continuata e aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio.Le accuse a vario titolo per politici e funzionari sono quelle di aver incassato soldi (da 3 a 5mila euro o in un caso favori sessuali) in cambio di corsie preferenziali o comunque di vantaggi concessi agli imprenditori, amministratori di fatto della Reteservizi, società impiegata nel settore della nettezza urbana.Gli imprenditori, Pasquale Leobilla e Angelo Pecere, hanno ammesso tutto (al fianco degli avvocati Vincenzo Farina e Gaetano Sansone) e hanno ottenuto presto di tornare a casa dal carcere di Brindisi, in cui erano stati rinchiusi.In tutto sono 33 gli imputati: Pasquale Leobilla, Angelo Pecere, Cosima Celino, Angelo Leozappa, Giovanni Del Coco, Nicola Serinelli, Maurizio Nicolardi (ex vicesindaco di Torchiarolo), Vitantonio Caliandro; Vittorio Zizza, Giuseppe Velluzzi, Giacomo Dormio, Laura Alexandra Madaras, Francesco Conserva, Vittorio Salvatore Quartulli, Francesco Colucci, Antonio Ferrante, Antonio Marangio, Piero Lofino, Pietro Tamborrino, Giovanna Leo, Pasqua Tamborrino, Carmelina Leo, Antonio Milito, Orsola D'Agostino, Erika D'Ettorre, Carmelita Marraffa, Pasquale Giovane, Mario Miglietta; Giovanni Maiorano, Angelo Grassi, Antonio Paura, Enrico Messito.Le persone offese identificate sono: i Comuni di Torchiarolo, Villa Castelli, Pggiorsini (Bari), Isole Tremiti (Foggia), Biccari (Foggia), l'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi, l'Inps, l'Agenzia delle entrate e della riscossione, sempre di Brindisi . Le difese sono sostenute anche dagli avvocati Milena Cellie, Giuseppe Lanzalone, Gaetano Sansone, Angela Matarrese, Giancarlo Camassa, Pasquale Annicchiarico, Giovanni Zaccaria, Marzia Bagnulo, Calo Tatarano, Carmelo Molfetta. L'udienza preliminare è fissata per il 7 aprile prossimo dinanzi al gup Tea Verderosa.