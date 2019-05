La "lezione" di Manduria: anziano con problemi psichici deriso sui social, disposta l'amministrazione di sostegno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESAGNE - ​La misura dell’amministrazione di sostegno è stata disposta dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un anziano di Mesagne che risulta avere problemi psichici e che vive da solo. Secondo quanto segnalato dai servizi sociali alla procura prima, al giudice tutelare poi, l’uomo, di 74 anni, è stato filmato ed è il protagonista inconsapevole di gruppi creati sui social in cui è oggetto di scherno. Gli operatori sociali del Comune di Mesagne hanno anche segnalato che nei video amatoriali viene ripreso mentre è in stato di agitazione, istigato da altre persone. I gruppi, tra cui uno intitolato “droga disabilità”, e i video su internet hanno suscitato un moto di indignazione, tant’è che alcune pagine sono state segnalate a Facebook e poi oscurate.Proprio alla luce dei fatti di cronaca avvenuti a Manduria (Taranto), dove un uomo è deceduto dopo aver subito aggressioni e pestaggi, è stata disposta in via urgente la tutela di un amministratore di sostegno che valuterà anche l’eventuale collocamento del pensionato in una struttura adatta.