Anziano aggredito in centro, caccia all’autore. Il sindaco: «Atto vile»

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Mesagne per individuare il giovane che alcune sere fa avrebbe aggredito un anziano di 87 anni facendolo finire in ospedale. Il pestaggio - secondo quanto raccolto dai militari - si sarebbe verificato intorno alle 20.30 in via Manfredi Svevo, importante arteria viaria al centro di Mesagne, quando un giovane ha iniziato a litigare con l’anziano, un operaio in pensione, e ben presto dalle parole si è passati alle mani.La gente che ha assistito alla scena ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri di Mesagne e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato l’anziano e hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale “Perrino” per sottoporlo ad accertamenti. Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di individuare il responsabile e ricostruire con esattezza quanto accaduto. I militari hanno ascoltato i testimoni e acquisito alcuni filmati delle telecamere presenti in zona. Per l’identificazione del giovane sembra essere una questione di ore. Intanto, l’episodio ha creato non poco scalpore in città dove l’uomo è conosciuto e stimato proprio perché una persona mite.Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Pompeo Molfetta che ha invitato le forze dell’ordine a chiudere il cerchio intorno all’aggressore. «Caro Otello - ha scritto Molfetta sulla sua pagina Facebook - guarisci presto e “non ti curar di loro ma guarda e passa”.