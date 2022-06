Mamma a 58 anni: «Felice, ma fecondazione assistita impossibile in Italia. Un vero peccato»

«Il mio vuole essere un messaggio di speranza e forza per tutte le donne». Le prime notti in reparto insieme ad altre giovani mamme. Alcune come lei hanno provato la stessa emozione di diventare genitori per la prima volta. Ma il pensiero corre a chi come lei ha sofferto e non poco prima di realizzare il suo sogno. La storia di Antonella Moro, la 58enne originaria di Ostuni che ha partorito lunedì al “Perrino” di Brindisi, custodisce un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati