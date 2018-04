Pasticceria cerca banconista "non grassa". E scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - “Cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. Con queste parole, scritte in un annuncio pubblico sul web, un pasticcere brindisino si è messo alla ricerca di un aiuto pasticcere e due banconiste. Ma la sua ricerca di personale si è trasformata in una polemica che lo ha travolto. In molti infatti hanno visto nelle parole utilizzate dal pasticcere espressioni non solo discriminatorie ma anche offensive. Lui, resosi conto del caos che aveva scatenato, ha poi chiesto scusa spiegando che l'annuncio era stato pubblicato subito dopo un diverbio ma questo non ha fermato le polemiche.