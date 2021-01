L'antimafia e Brindisi: «Clan in conflitto, la criminalità aumenta». Il ruolo decisivo delle donne

Una criminalità in «decisa crescita», all’interno di uno scenario già fiaccato dall’emergenza sanitaria in atto, che ha portato «disfunzioni e ritardi» nella macchina giudiziaria. È questo il quadro delineato dal procuratore generale Antonio Maruccia per il Tribunale di Brindisi nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Il tutto, peraltro, con una “sofferenza” del sistema carcerario da non sottovalutare, come ha osservato invece il presidente della Corte d’Appello Lanfranco Vetrone.

Maruccia è stato netto: «A Brindisi - ha detto - con l’organico dei magistrati ormai al completo, la Procura è impegnata nelle attività di contrasto anche della criminalità comune, peraltro in decisa crescita». Una valutazione che trova conforto anche nella relazione della Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Leonardo Leone de Castris, che traccia un quadro preciso delle gerarchie e degli intrecci mafiosi a Brindisi e provincia. Secondo l’antimafia, la criminalità organizzata nel capoluogo è stata soggetta a sconvolgimenti e tensioni interne: il tutto dovuto non solo ai collaboratori di giustizia, ma anche ai tentativi di altri personaggi della Sacra corona unita salentina - in particolare Raffaele Renna, detto “Puffo” - di scalzare dal proprio ruolo di capo Francesco Campana. Successivamente, per lo stesso Renna è stata disposta la detenzione in regime di 41 bis, il cosiddetto carcere duro. Nella relazione si fa poi riferimento alla struttura delle frange malavitose brindisine, spesso composte da soggetti con legami familiari, e non di rado rette dalle donne, che si trovano in posizioni di vertice nel momento in cui mariti e compagni finiscono in carcere. Per quanto riguarda le attività principali, non è certo una novità che il traffico di droga rappresenti il principale affare della criminalità brindisina: la vicinanza ai Balcani permette a tutto il territorio della provincia di essere un importante punto di snodo per il commercio di droga, in particolare marijuana, hashish e cocaina. Senza dimenticare, infine, i tentativi di infiltrazione nelle istituzioni, un terreno sul quale la Scu allunga sempre di più i propri tentacoli.

Altro fronte della lotta alla criminalità, sul versante della auspicata rieducazione di chi si macchia di un reato, è quello che riguarda il carcere. La struttura di via Appia - come del resto la stragrande maggioranza delle carceri di tutto il Paese - soffre una situazione di sovraffollamento: a fronte di una capienza massima regolamentare di 120 detenuti, a Brindisi si supera anche quella definita «tollerabile», che è di 175 persone. A giugno 2020, infatti, i detenuti risultavano 187, in grandissima parte italiani; solo 19, infatti, sono stranieri. Ciò che più colpisce è che un quarto delle persone in carcere sono ancora in attesa di giudizio; una quota simile riguarda detenuti tossicodipendenti in cura al Serd. Sebbene a tutti sia garantito «uno spazio vitale superiore ai tre metri quadri ed assicurata una permanenza al di fuori delle stanze detentive di otto ore al giorno», emerge anche «una insufficienza di spazi adeguati allo svolgimento delle attività comuni, trattamentali e di società». Non solo: «Difettano pure spazi da dedicare ad eventuali attività lavorative oltre a quelle prevalentemente domestiche». L’età media si attesta tra i 30 e i 35 anni, ed emerge una prevalenza dei reati contro il patrimonio (furti e rapine in particolare), seguiti da quelli legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti.



Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA