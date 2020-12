Chi è Andrea Romano, il nuovo collaboratore di giustizia contro la Scu

Si chiama Andrea Romano, 34anni, l'ergastolano che ha deciso di collaborare con la giustizia e ha reso le sue prime dichiarazioni il 18 dicembre scorso. Al momento è tecnicamente solo un “aspirante” pentito, tanto recente è la sua presa di posizione. Deve ancora essere ammesso al programma di protezione, ma evidentemente gli inquirenti ritengono che il suo contributo possa essere di rilievo nella lotta alla Sacra corona unita. Romano è figlio d'arte. Il suo debutto era avvenuto quando ancora era un ragazzino. Una serie di rapine aveva fatto sì che iniziasse ad entrare e uscire dal carcere. E' stato uno dei primi detenuti inItalia a testare il braccialetto elettronico. Nel novembre 2014 era ai domiciliari, in piazza Raffaello, rione Sant'Elia. Scoppiò una lite, proprio il giorno di Ognissanti. La sera prima c'era stata una discussione durante una festa di Halloween. Romano, a quanto è poi emerso da un processo ormai definito, sparò e uccise Cosimo Tedesco e ferì il figlio Luca. Aveva due complici. I carabinieri lo cercavano, subito dopo i fatti, non si fece trovare. Scappò in Spagna, poi lo rintracciarono in un appartamento di San Vito dei Normanni. Aveva con sé un'arma, una Beretta calibro 9 corto con 6 colpi e matricola abrasa. Nelf ebbraio di quest'anno è stato arrestato in un blitz anti-mafia. L'operazione che ha certificato la sua “leadership” nella nuovamalavita brindisina. Ritenuto un referente per Brindisi dell'omonimo gruppo legato anche al cognome “Coffa”. Avrebbe spedito gliordini dal carcere tramite “sfoglie”, bigliettini di carta. Apuntare il dito contro di lui proprio i pentiti, in particolareSandro Campana, uno degli ultimi (fratello del boss Francesco) che hafornito alcune indicazioni agli inquirenti prima di togliersi la vitanella località protetta in cui era stato trasferito. Lac omunicazione del magistrato della Dda Guglielmo Cataldi è avvenuta il 23 dicembre proprio durante l'udienza preliminare del processo nato dall'operazione Synedrium. Romano è imputato insieme ad altre 58 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA