«A Brindisi si sta benissimo, questa città mi piace tanto». Parola di Luisa Corna. La cantante e showgirl dal fascino mediterraneo, ospite l’altro pomeriggio della trasmissione “Vieni da me” su Raiuno, ha svelato nel salotto televisivo della Balivo, aneddoti legati alla sua nuova vita in Puglia. A condurla all’ombra della scalinata di Virgilio, l’amore per il suo Stefano, da due mesi nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri del capoluogo. Il maggiore Giovino, proveniente dalla Compagnia di Chiari (Brescia) da qualche anno è la sua “dolce metà”. Un sentimento autentico che è andato avanti nonostante la differenza d’età. Lui, quindici anni più giovane di lei, ha alle spalle un precedente matrimonio. Mondi diversi, quello dell’Arma e quello dello spettacolo. Eppure tra i due, che si sono incontrati in occasione di una manifestazione nel bresciano, è stato subito colpo di fulmine.Chissà quale quartiere avranno scelto per il loro nido d’amore, intanto c’è chi sostiene di averli visti passeggiare mano nella mano al rione Casale. La Luisa Corna in queste settimane ha avuto modo di visitare e apprezzare la bellezze storiche della nostra città, i prodotti tipici locali e le tradizioni. Un luogo, rispetto alle caotiche città del nord, dove le persone vivono ancora lentamente e ci si può prendere il tempo per godere delle piccole cose. E proprio la stabilità sentimentale e altri progetti lontani dalla tv avrebbero portato la bella Luisa a “uscire dal giro” senza avere alcun rimpianto per il passato.