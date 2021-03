Cumuli di plastica, lastre di Eternit, sacchi di rifiuti di ogni tipo, centinaia di copertoni, persino i resti di una statua del Cristo e un cassonetto con il marchio del Comune di Santa Maria Capua Vetere. È lo "spettacolo" che si presenta davanti a chi capita in contrada Beneficienza, a Francavilla Fontana. Un cumulo di rifiuti abbandonati sicuramente in maniera programmata e criminale, non certo azioni di singoli cittadini sporcaccioni.