America’s Cup, Brindisi non ce l'ha fatta: le regate in Arabia Saudita

Non un addio, ma un arrivederci, certamente molto amaro per Brindisi, la Puglia e l'Italia intera. Le regate dell'America’s Cup (Ace) si terranno a Jeddah, in Arabia Saudita. I vertici dell'Ace hanno voluto comunque ringraziare i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi e il presidente della Regione, Michele Emiliano, assicurando che la città adriatica sarà il proscenio di un evento futuro.

Nonostante le premesse e l’interessamento del governo, dunque, anche Brindisi ha avuto la stessa sorte di Cagliari: bocciata, sebbene per ragioni diverse. Jeddah ospiterà le World Series che si terranno dal 30 novembre al 3 dicembre, mentre Barcellona, sede della Coppa, dovrebbe aggiudicarsi anche altri eventi "collaterali”. «Siamo grati dell'approccio che abbiamo avuto dal comitato promotore in Puglia - ha commentato Grant Dalton, ceo di Ace -. per l'atteggiamento genuino e per l'impegno della loro squadra a Brindisi. A questo proposito vorrei ringraziare i ministri Matteo Salvini, Andrea Abodi e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Quando alcune settimane fa si è saputo pubblicamente che l’evento di Cagliari sarebbe caduto, siamo stati avvicinati da Jeddah, in Arabia Saudita. Località che si è poi mossa alla velocità della luce, un percorso che è arrivato a un contratto firmato e all'annuncio di oggi. In poche parole, non saremmo stati in grado di muoverci abbastanza velocemente per rispettare la scadenza del protocollo del 30 aprile». Data, quest’ultima, entro cui dovevano essere annunciti gli eventi di World Series.

Il comitato per Brindisi

«L'interlocuzione con i vertici di America’s Cup Events (ACE) sta procedendo in maniera molto serrata e contiamo di poter ospitare un evento prima del grande appuntamento di Barcellona fissato per l'ottobre 2024». Così Franco Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, a proposito delle regate che la Puglia e la città adriatica avrebbero voluto ospitare quest'anno, obiettivo purtroppo sfumato oggi ufficialmente. «Nelle ultime due settimane - ha proseguito Lippolis - abbiamo iniziato a lavorare con il comitato promotore per una tappa in Puglia a Brindisi, siamo fiduciosi di poter organizzare un evento dell'America’s Cup a Brindisi nella primavera del 2024. Ci associamo alle parole rilasciate alla Stampa dal Ceo di America’s Cup Events (ACE) Grant Dalton per ringraziare i ministri Matteo Salvini ed Andrea Abodi e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per il sostegno al progetto». E ancora: «Quando il Ceo di America’s Cup Events (ACE) Grant Dalton ci ha annunciato la scelta di Jeddah in Arabia Saudita per la preregata di ottobre 2023, abbiamo condiviso le ragioni della scelta. D'altronde Jeddah era stata battuta da Barcellona per ospitare le fasi finali dell’America’s Cup e quindi il team organizzativo aveva già fatto tutte le ricognizioni tecniche necessarie per individuare il campo di gara e tutti i dettagli tecnici fondamentali per un evento di questa portata. Un evento per il quale Brindisi ha tutte le caratteristiche per giocare la sua partita».