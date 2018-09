Alveare distrutto, le api si vendicano e pungono i passanti: strade chiuse in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Pomeriggio di panico in pieno centro a Francavilla Fontana per uno sciame di api che ha aggredito e punto diversi passanti, costrigendo i vigili a chiudere le strade per eseguire la bonifica della zona.La segnalazione ha riguardato l'area tra piazza Umberto I e Castello Imperiali. L'alveare era stato notato già in mattinata da alcuni residenti della zona. Era posizionato tra le “pietre” di un antico palazzo. L’intervento di un apicoltore avrebbe allontanato le api per qualche ora. Api che poi nel primo pomeriggio hanno fatto ritorno in quella che era la loro casa per poi ribellarsi a suon di punture sugli incolpevoli passanti.