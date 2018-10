Allarme evacuazione nell'aeroporto di Brindisi, ma è la conseguenza di un guasto a una centralina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di apprensione si sono vissuti stamani nell'aeroporto di Brindisi per un allarme evacuazione scattato nel terminal passeggeri. La società Aeroporti di Puglia ha poi chiarito che la situazione è stata determinata da un anomalo funzionamento di una centralina. Pur essendo l’allarme rientrato nel giro di due minuti, è scattata la procedura di emergenza prevista. Aeroporti di Puglia ha precisato che “mai, in nessuna circostanza, si sono verificate situazioni che potessero pregiudicare l’incolumità dei passeggeri e degli operatori AdP”. Alcuni passeggeri hanno protestato perché hanno trovato le porte chiuse, ma il bloccaggio automatico delle porte fa parte degli interventi previti in caso di allarme.