Allarme bomba, evacuato il tribunale di Brindisi

Allarme bomba al Tribunale di Brindisi questa mattina, poco dopo l'avvio delle udienze. Il palazzo di giustizia è stato fatto evacuare per precauzione. Sono in corso le verifiche in tutti i locali della struttura. A quanto sembra sarebbe stata una telefonata anonima ad annunciare la presenza di un ordigno. Ma per ora non è stato ancora confermato. Numerosi sono stati in passato i finti allarmi. Ultimo aggiornamento: 10:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA