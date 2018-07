All'assemblea Pd Martina abbraccia Rossi, spuntano nuovi nomi per la giunta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Anche l’assemblea del Pd ha applaudito all’affermazione di Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi dallo scorso 24 giugno, e il neosegretario del partito democratico Maurizio Martina ha voluto abbracciare il primo cittadino per complimentarsi con lui. «È stata un’emozione forte, non posso negarlo», commenta a caldo il sindaco, invitato ieri a partecipare all’assemblea a Roma. Un invito gradito ma tutt’altro che scontato, visto che Rossi non è un tesserato Pd. La sua elezione è stata citata nel corso del dibattito, assieme a quella della riconfermata sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. Esempi, questi, di un centrosinistra che si è presentato alle urne compatto, e che ha riscontrato il consenso da parte degli elettori. Nessuno lo ha detto a chiare lettere, ma è come se a Roma fosse stato elogiato il “modello Rossi” che si è rivelato vincente a Brindisi. Martina si è alzato dalla sua postazione ed è andato a congratularsi con Rossi, con un abbraccio ripreso anche dalle telecamere. «Ho molto apprezzato il gesto di Martina - racconta Rossi -, e trovo soprattutto che sia stato un bel gesto nei confronti della città di Brindisi».Intanto, per Rossi sta per concludersi l’ultimo weekend di riflessione prima dell’annuncio della giunta. La lista dei nomi che faranno parte della nuova Amministrazione sarà resa nota martedì o al massimo mercoledì, visto che quella di domani sarà una giornata dedicata alla messa a punto degli ultimi dettagli.Già nei giorni scorsi era emersa la possibilità che spuntassero sorprese in extremis nella definizione dell’esecutivo. Ed effettivamente ci sarebbero due nuovi profili, entrambi in quota Pd, le cui quotazioni sarebbero particolarmente salite nelle ultime ore: uno è quello di Tiziana Brigante, in passato già consigliere comunale, l’altro è quello di Oreste Pinto, il “papà” del portale Brundisium.net.Si tratta in entrambi i casi di nomi molto graditi a Rossi, e che per questo motivo hanno buone possibilità di far parte della squadra con cui il primo cittadino dovrà affrontare presto le stimolanti sfide per rilanciare Brindisi. Top secret per il momento le deleghe, così come ben poco si sa del terzo assessore espressione del partito democratico: tramontata l’ipotesi Vittorio Rina, nei giorni scorsi si erano fatti i nomi dell’architetto Luciano Bucci e del docente Mimmo Tardio. Tutto si definirà nelle prossime ore, a differenza di quanto accade all’interno del movimento “Ora tocca a noi” che ha già deciso di non voler indicare alcun nome, riconoscendosi nel profilo di Roberto Covolo, uno dei due assessori “esterni” scelti da Rossi. Se Covolo si occuperà della Programmazione economica, l’altro nome non riconducibile alle forze che compongono la maggioranza è quello di Dino Borri, destinato all’Urbanistica e ai Lavori pubblici.Salvo sorprese dell’ultima ora, Cristiano D’Errico sarà il nome espressione di Leu e si occuperà di Bilancio, mentre Mauro Masiello di “Brindisi bene comune” andrà al Contenzioso. Resta ancora una casella da riempire, quella dell’ottavo assessore non indicato da “Ora tocca a noi”: sarà un nome da decidere collegialmente, che piaccia a tutte le forze della coalizione.