"Alcol per pulire il parquet del palazzetto": il consigliere comunale denuncia su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - L'alcol per pulire il parquet del Palamelfi: la denuncia parte dal consigliere comunale di Brindisi Gianluca Quarta che con un video postato su Facebook documenta quanto accaduto questa mattina al palazzetto del rione Casale: "Quello che è accaduto è davvero scandaloso", scrive Quarta. "Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio è entrato in capo di fatto impedendo a mezz'ora dalla fine dall'allenamento di poterlo terminare in quanto aveva deciso di voler andare via prima. È un vero e proprio abuso. La persona in questione si è rifiutata di fornire le proprie generalità ed inoltre era sprovvisto durante il servizio, di cartellino di riconoscimento e divisa di servizio. Il prodotto che vedete sul parquet è alcool". Quarta chiede infine all'assessore Oreste Pinto chiedo che si attivi al fine di verificare le responsabilità.