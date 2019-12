Fiamme dall'albero di Natale lasciato acceso. Due incendi a Brindisi e Monteroni

Ultimo aggiornamento: 18:56

Un incendio, avvenuto proprio durante il pranzo di Santo Stefano a causa di un corto circuito alle luci dell’albero di Natale, ha in parte distrutto oggi un appartamento di Largo Peucezia, al quartiere Commenda a. Scatenando non poca paura all’interno di una palazzina popolare dove il fumo aveva ormai invaso il vano scala, non permettendo alcuna via di fuga per alcuni inquilini del piano superiore.Un’intera famiglia è stata portata in salvo dai vigili del fuoco del Comando provinciale grazie all’impiego di un’autoscala con il cestello. A causa di una leggere intossicazione da fumo, una madre e il figlio di 12 anni sono stati trasferiti immediatamente presso l’ospedale Perrino con un’ambulanza del 118 per essere sottoposti ad accertamenti, anche se le loro condizioni non sono apparse gravi. In salvo anche un cane e il figlio maggiore della donna che non ha presentato alcuna difficoltà respiratoria e quindi non necessario di cure mediche.Presenti sul posto anche alcune Volanti della polizia e dei tecnici del Comune che alla fine dell’incendio hanno per fortuna stabilito che l’appartamento era comunque agibile. I proprietari dell’appartamento non erano in casa nel momento in cui l’albero di Natale, addobbato in un angolo della cucina, ha iniziato a prendere fuoco, estendendosi poi verso gli arredi, tra cui un divano. Marito e moglie sono comunque giunti immediatamente sul posto quando la notizia è arrivata al telefono.Natale da incubo anche per una famiglia di. Si è sfiorato il peggio, proprio all'alba del 25 dicembre, in un’abitazione di via Monte Adamello, nel centro abitato del paese. In casa c’erano i proprietari, una coppia di pensionati, e nel piano seminterrato il figlio 31enne e la compagna di 29 anni. Per loro un risveglio choc. Alle 7 del mattino si è infatti scatenato l’inferno: proprio dall'interno della tavernetta si è sviluppato all'improvviso un incendio devastante. Tutto è partito dalle luci che avvolgevano il tradizionale albero natalizio. Con ogni probabilità, è stato un cortocircuito innescato dal materiale elettrico che illuminava l’addobbo a dare il la al groviglio di fuoco e fiamme.Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura. Sul posto s’è reso necessario anche l’intervento del personale del 118 che ha prestato le cure necessarie alla coppia di giovani e ai genitori del ragazzo colpiti da un’intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi.