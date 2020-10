Agguato in pizzeria, due colpi di pistola contro un 23enne: una pallottola allo stomaco

Un agguato è stato compiuto ieri sera in una pizzeria di Brindisi: due uomini in scooter hanno sparato a un ragazzo di 23 anni in una pizzeria del rione Paradiso. La vittima è un brindisino, Matteo Trane. E' stato raggiunto da due colpi, uno allo stomaco e uno all'anca. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, in gravi condizioni. L'agguato è avvenuto durante l'orario di apertura dell'attività, a quell'ora frequesntata da diversi avventori che hanno assistito alla scena. Sui fatti indagano i poliziotti della squadra mobile della questura di Brindisi. Si sta verificando se in zona siano presenti telecamere di videosorveglianza che aiutino a risalire ai responsabili.

Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA