Aggressione nel Brindisino: bus bloccato e autista ferito dal genitore di uno studente

Brutta avventura per l’autista di un pullman della Stp che in viaggio verso Mesagne si è visto il mezzo bloccato da un’auto da cui è sceso il genitore di uno studente che, per cause ancora in fase di indagine, lo avrebbe aggredito e poi sarebbe scappato.

L'allarme

L’autista è stato ferito al capo da un oggetto contundente. Immediatamente soccorso dai viaggiatori, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunte una unità del 118 dell’ospedale San Camillo de Lellis di Mesagne e una volante della polizia.

I soccorritori hanno suturato le ferite riportate dall’autista e sono ripartiti alla volta dell’ospedale di Brindisi. Qui il giovane è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e strumentali da cui è emerso un trauma cranico. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia di stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’incresciosa vicenda.