Paziente afferra psichiatra alle spalle e la colpisce con una penna. L'allarme dei medici: «A rischio la nostra sicurezza»

Afferrata alle spalle e colpita con una penna. L'ennesima aggressione ai danni di un medico si è verificata all'ospedale Perrino di Brindisi: una specialista in servizio nel reparto di Psichiatria è stata blocatta alle spalle e colpita con una biro, riportando escoriazioni, oltre ad alcuni strappi sul camice che indossava. A riferirlo in una nota congiunta la Asl e l'Ordine dei medici di Brindisi. «Tali episodi - è scritto - mettono in grave pericolo i medici e gli infermieri e il personale maggiormente esposto è quello di sesso femminile. È il caso di notare come questa condizione di rischio costante incrementi la tensione psicologica in professionisti attualmente già provati dalla quotidiana lotta contro il Covid-19.Tali eventi - conclude la nota - si susseguono con una frequenza che oramai ha dell'allarmante; è necessario che le autorità preposte provvedano a incrementare le iniziative a salvaguardia dell'incolumità fisica degli operatori sanitari oltre che della semplice tranquillità e della serena agibilità sul posto di lavoro».

