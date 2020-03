Aggressione al Pronto Soccorso: pugno al volto a un ausiliare

Aggressione al Pronto Soccorso di Ostuni: ausiliare colpito in pieno volto da un pugno, trasferito d’urgenza al “Perrino” di Brindisi. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di neochirurgia del capoluogo, a causa dei traumi riportati. Sospetta emorragia subaracnoidea e frattura dello zigomo: questo l’esito della diagnosi con l’uomo rimasto per lunghi minuti a terra, nella sala d’attesa incosciente. Immediato è stato comunque l’intervento dei medici e colleghi del ferito, fino al trasferimento al “Perrino”. In ospedale è giunto personale del commissariato di Ostuni che sta cercando di ricostruire ogni fase dell’aggressione, ed i motivi dell’insano gesto. Non si escludono a breve sviluppi dell’inchiesta con l’individuazione del responsabile del ferimento dell’ausiliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA