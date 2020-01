Minaccia i sanitari con due coltelli e poi sfascia l'ambulanza del 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta poteva davvero finire in tragedia l’ennesima aggressione ai danni di operatori sanitari che si è verificata nella prima mattinata a Mesagne. Vittime della furia di un giovane sono stati i componenti della squadra di soccorritori in servizio presso la locale postazione del 118.Poco dopo le 8 i paramedici hanno ricevuto una richiesta d’intervento da un'abitazione dove un uomo stava sferrando pugni e calci all’indirizzo anche dei famigliari presenti, in preda all’ira.Una volta giunto nei pressi del luogo indicato dalla centrale, però, l’equipaggio non ha avuto il modo e il tempo di avvicinarsi alla casa poiché l’uomo, forse udendo le sirene del mezzo di soccorso e vedendolo avvicinarsi, ha deciso di andare incontro ai volontari, brandendo due grossi coltelli.I tre medici sono riusciti a fuggire a boro dell'auto di un passante ma non ha avuto la stessa buona sorte l’ambulanza: totalmente devastata dal giovane.Intanto, le forze dell’ordine, chiamate da chi stava assistendo alla scena, si sono recate sul posto per cercare di calmare il ragazzo: polizia municipale e carabinieri ci hanno messo quasi un’ora e diversi uomini prima di riuscire a contenerlo.