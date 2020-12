Aggredito a colpi di martello e taglierino: ventenne in ospedale, caccia al branco

Un ragazzo di vent'anni è stato aggredito ieri sera a Brindisi. Si sarebbe trattato, stando alle prime informazioni, di un'aggressione particolarmente violenta, portata a termine con un martello e un taglierino. Il ragazzo è giunto in ospedale accompagnato dal padre: avrebbe riportato ferite da taglio e un trauma cranico, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile: gli agenti hanno già sentito la vittima e alcuni testimoni, e non è escluso che il cerchio si possa stringere attorno ai responsabili del pestaggio già nelle prossime ore. Sembra che ad agire siano state almeno tre persone.

Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA