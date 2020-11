Aggredisce la vigilessa durante un controllo della sua bancarella: arrestato un fioraio ambulante

L'intervento della vigilessa, che gli stava contestando alcune irregolarità rispetto alla sua attività di venditore ambulante, non gli è andato giù. E così, invece di ribattere verbalmente alle accuse dell'agente di polizia locale, ha pensato bene di aggredirla, scagliandosi contro di lei con uno spintone e facendola finire per terra. La donna, nella caduta, ha anche sbattuto la stesta contro il marciapiede. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 8, nel corso di un controllo da parte dei vigili alle bancarelle, nello specifico in viale San Giovanni Bosco, a Brindisi. La poliziotta è finita in ospedale con un ematoma alla testa e una contusione alla spalla. L'uomo, originario di Terlizzi, nel Barese, è stato dapprima arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni gravi, poi rilasciato su disposizione del pm di turno.

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi: «Ho contattato l'ispettrice della Polizia locale che è stata aggredita mentre faceva il suo lavoro, sono felice di sapere che è stata da poco dimessa dall'ospedale - dice il primo cittadino -. Non è possibile che accadano episodi del genere, non è accettabile che il controllo del rispetto delle regole scateni tanta violenza. Fa parte di una mentalità che condanniamo e dobbiamo continuare a combattere, quella della "legge del più forte", non vince chi è più prepotente e lavora abusivamente a fronte dei tanti che fanno sacrifici, non può la violenza essere la risposta ad un intervento di civiltà. L'aggressore è stato subito portato in questura con accuse pesanti. I miei auguri di pronta guarigione all'ispettrice e la mia solidarietà alla Polizia locale che ogni giorno interviene per strada per far rispettare le regole e a supporto della collettività».

