«Dammi i farmaci», e aggredisce la dottoressa della guardia medica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MICHELE - Una giovane dottoressa in servizio presso la guardia medica di San Michele Salentino è stata aggredita. I fatti sono iniziati nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17.30, quando un uomo residente in paese ha chiamato ripetutamente la centrale operativa del 118, chiedendo con insistenza la prescrizione di alcuni farmaci. Notoriamente, il servizio di emergenza/urgenza del 118 non può nella maniera più assoluta prescrivere alcun tipo di farmaco, compito che spetta ai medici di medicina generale. La situazione è mutata dopo qualche ora, quando sono stati chiamati in causa i carabinieri: i militari dell’Arma si sono quindi rivolti alla guardia medica per cercare di sbrogliare le cose e calmare gli animi dell’uomo. I militari si sono rivolti alla dottoressa in servizio chiedendole di recarsi insieme presso l’abitazione del soggetto che tanti problemi stava creando. Il medico si è fatta accompagnare nei pressi della casa abitata dall’uomo: questi, alla vista delle divise, ha immediatamente cominciato a inveire contro i militari e il camice bianco, chiedendo ripetutamente la prescrizione dei farmaci psicoattivi domandati anche al 118.Le acque, dopo un po’, parevano essersi calmate e il medico, sempre scortata dai carabinieri, è ritornata in guardia medica per proseguire il turno. Tutto sembrava essere finito, almeno fino alle 6.30, quando l’uomo è apparso nel display del videocitofono dello stabile che ospita il servizio, armato di una mazza e accompagnato da un cane. L’uomo ha minacciato la professionista, sbandierando l’intenzione di sporgere denuncia. Il medico si è rivolto così ai carabinieri.