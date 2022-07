Aeroporto di Brindisi, la dedica d'amore sulla strada accanto: vola il romanticismo

Una frase d'amore, la strofa di una canzone, scritta sulla strada accanto alla pista dell'aeroporto di Brindisi. È l'iniziativa di un innamorato romantico, che per salutare la propria fidanzata (o ex) evidentemente in partenza, ha trovato una forma quantomeno originale. Ha scritto con una bomboletta spray sull'asfalto una strofa della canzone "Ridere" dei "Pinguini Tattici Nucleari". Un messaggio d'addio o soltanto un saluto per una ragazza che deve partire? Lei, di sicuro, avrà notato il messaggio dall'alto. Chissà come sarà andata a finire la storia.

(Foto di Max Frigione)