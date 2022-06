Addio a Pamela, la violinista di Mesagne: aveva suonato con Al Bano

Aveva solo 42 anni Pamela Rosato, violinista di grande talento che aveva collaborato con Al Bano e suonato sul palco prestigioso di Sanremo: è morta domenica, nell'ospedale di Torrette, ad Ancona, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da tempo combatteva contro una brutta malattia

Pamela era nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, ma residente da qualche anno a Senigallia, aveva collaborato con un conterraneo d'eccezione, Al Bano Carrisi, per la produzione di un video musicale, fino ad arrivare anche sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, oltre che in varie trasmissioni tv.

Il dolore sui social

Due giorni prima della morte aveva compiuto 42 anni, ma senza poter festeggiare perché stava già male. Pamela lascia il marito Stefano Maltempi, sposato nel 2018, la mamma Filomena, il papà Cosimo e la sorella Stefania. Oggi i funerali.

«Adesso suonerai con gli angeli bellissima Pamela» uno dei messaggi di cordoglio scritti sui social, «ho avuto l’onore e il piacere di conoscerti e apprezzarti per la persona speciale che hai dimostrato d’essere, mi dispiace tanto». In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per il grave lutto, sia a Senigallia che nella sua Mesagne, dove sarà tumulata dopo l'ultimo addio da parte anche dei suoi concittadini.