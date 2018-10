Addio a Ennio Masiello, il sindaco poeta: fu anche senatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Si è spento a Brindisi l'ex sindaco Ennio Brindisi. Il 6 novembre avrebbe compiuto 89 anni.Avvocato, esponente del Partito Comunista Italiano, è stato sindaco di Brindisi dal dicembre 1987 al marzo 1989, sostenuto da una maggioranza formata da Pci, Dc e Pri. Nel 1992 fu eletto senatore.Il figlio Mauro è attualmente assessore. In una nota il sindaco Riccardo Rossi e tutta la giunta comunale hanno espresso la vicinanza alla famiglia. "Masiello è stato anche un fine poeta che ha accompagnato, raccontato e scritto per quasi un secolo la storia della nostra città", ha detto Rossi.Masiello è stato ricordato anche dal deputato di Forza Italia Mauro D'Attis: «La scomparsa dell’avvocato Ennio Masiello mi intristisce perché la nostra città perde un grande avvocato, un politico lungimirante ed un eccellente uomo di cultura. Ma a Masiello è legato anche un ricordo personale. Al termine del periodo durante il quale svolsi le funzioni di sindaco al posto dell’onorevole Mennitti, mi scrisse una lettera, che conservo gelosamente, ringraziandomi per l’impegno e la dedizione con cui avevo rappresentato la città di Brindisi. Un gesto bellissimo che rende onore ad una “bella persona”. L’avvocato Masiello resterà per sempre nel mio cuore ed in quello di tutti i cittadini di Brindisi".