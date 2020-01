Investito mentre era a spasso con il cane: fido morto sul colpo

Ultimo aggiornamento: 12:32

Incidente a Carovigno, provincia di Brindisi . Dopo aver investito l'uomo con il suo cane si sarebbe allontanato, per poi tornare sul posto dopo pochi minuti. Il meticcio è morto sul colpo, il 55enne che lo portava al guinzaglio ha riportato fratture in tutto il corpo ed è ricoverato in ospedale. Il 26enne che era alla guida dell'auto, sotto choc.Erano circa le 19 venerdì. L'uomo di 55 anni stava passeggiando con il suo cane in via Martiri di via d'Amelio, a Carovigno. È accaduto tutto in pochi secondi, forse non c'è stato neanche il tempo di capire a fondo il dramma che si stava consumando. Un ragazzo di 26 anni passava di lì con la sua auto e ha travolto entrambi. La gente è accorsa in strada. Il cane che fino a pochi istanti prima, passeggiava spensierato, era a terra, non dava segni di vita. Il 55enne era riverso sull'asfalto, non poteva muoversi.Il giovane conducente dell'auto, sconvolto, si allontana, per poi tornare sul luogo dell'incidente solo pochi minuti dopo. La gente ha provato ad aiutare l'uomo ed il suo cane. Ma c'era poco da fare per entrambi. Il primo non poteva neanche essere toccato. Spostarlo sarebbe significato provocargli altri danni. Il cane era ormai morto. Chi ha provato ad aiutare, non ha potuto far altro che chiamare il 118 e chiedere l'intervento di un'ambulanza. Nel giro di poco sono arrivati sul posto sia i sanitari, che i carabinieri della stazione locale.Assunte tutte le precauzioni del caso, il 55enne è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Brindisi, dov'è tutt'ora ricoverato e rimarrà per un po' di tempo.Una volta stabilizzato, i medici hanno riscontrato sul suo corpo la presenza di numerose fratture. Lì, in via Martiri di via D'Amelio, i carabinieri hanno sottoposto il 26enne guidatore all'alcol test. L'esito è stato negativo. Il ragazzo non ha provocato l'incidente perché ubriaco.Subito dopo, visto il forte stato d'agitazione, anche lui è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso e per essere sottoposto alle analisi che riveleranno se aveva assunto droghe prima di investire l'uomo con il suo cane. Ora non rimane che attendere per capire se al momento dell'incidente il 26enne era in uno stato di alterazione psicofisica.Intanto, i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Hanno ascoltato la gente che ha prestato i primi soccorsi alla vittima e chiedono la collaborazione di chiunque abbia visto qualcosa, perché solo così potranno avere un quadro preciso di quanto accaduto.Gli stessi militari hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Allo stato attuale, le certezze sull'esatta dinamica dei fatti sono ancora poche e gli uomini della stazione dei carabinieri mantengono il massimo riserbo sulla vicenda estremamente delicata.