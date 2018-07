A Brindisi la redazione di Quotidiano ha cambiato sede: ora è in via Danimarca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - La redazione brindisina del Nuovo Quotidiano di Puglia ha una nuova sede. Dopo quindici anni nel cuore del centro storico, in via de’ Terribile, il giornale cambia casa e si sposta al rione Bozzano, in via Danimarca al civico 2. Un nuovo spazio aperto, attrezzato e funzionale dal quale continuare a raccontare con impegno e tanta dedizione la cronaca cittadina e non solo.Un trasloco effettuato a tempo di record con tanta professionalità per non intralciare il lavoro dei giornalisti e consentire ai lettori di trovare il giornale in edicola ogni giorno, senza cioè che il trasloco potesse comportare disagi alla distribuzione di “Quotidiano”. In tutti questi anni il rapporto diretto con la gente, ancor prima che con le istituzioni, ci ha consentito di raccontare i fatti stando al passo anche con le nuove tecnologie.Nell’era del digitale dove tutto è connesso e i confini sono sempre più labili, abbiamo aperto le porte della nostra redazione a chi era in difficoltà, facendoci portavoce dei loro diritti.Dall’industria, all’agricoltura, al commercio: tanti i lavoratori che ci hanno raccontato le loro storie fatte di sacrifici e di famiglie da portare avanti. Le loro battaglie cittadine sono diventate le nostre perché a volte basta quell’attenzione in più per creare l’empatia che permetta alla gente di aprirsi e lasciarsi andare. Lo abbiamo riscontrato soprattutto con i più giovani dei nostri lettori, i bambini. In tantissimi in questi anni sono venuti a trovarci per conoscere da vicino il mestiere. Conserviamo le loro foto, le loro lettere, e le centinaia di domande che ci hanno rivolto con tanta interesse e curiosità. Abbiamo sempre creduto in questo e continueremo a farlo, affinché il rapporto diretto con il lettore possa continuare ad essere un valore aggiunto per un giornale locale. Ci perdonerete perciò se, proprio per via del trasloco, in queste ore troverete problemi sul nostro numero telefonico - problemi che sono comunque momentanei e in via di risoluzione -, ma resta sempre attiva la casella di posta elettronica brindisi@quotidianodipuglia.it per qualsiasi segnalazione. Perciò continuate a scriverci, a venirci a trovare a considerare il nostro, il vostro giornale perché così è da quel lontano marzo del 1979 quando Beppe Lopez con l’apporto di volenterosi giovani locali diede vita al Quotidiano.Da allora ne abbiamo fatta di strada. Per noi inizia una nuova avventura ma sappiamo che non siamo soli: abbiamo dei validi compagni di viaggio che sapranno indicarci la strada giusta da percorrere, tenendo più vivo che mai il filo diretto con la città.