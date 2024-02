A Brindisi la Ocean Viking con a bordo 261 migranti

È approdata a Brindisi, e non più ad Ortona, la Ocean Viking, con a bordo 261 migranti soccorsi in quattro diverse operazioni in acque internazionali al largo della Libia. Tra le persone recuperate ci sono 16 donne (4 incinte), un neonato di un anno, un bambino e 67 minori non accompagnati.

Il racconto del salvataggio

«Dopo il primo soccorso di 110 persone - fanno sapere da Sos Mediterranee - le autorità hanno assegnato Ortona, a 1420 km di distanza, come Pos.

In seguito, l'IIMRCC ha dato istruzioni per valutare lo stato di una barca in pericolo». Lungo la rotta, Ocean Viking ha avvistato un gommone in difficoltà e recuperato, su indicazione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo, 58 persone tra cui 5 donne (due incinte), un bambino e 20 minori. «Un uomo - raccontano da Sos Med - era incosciente per un'intossicazione da carburante».

Il terzo soccorso ha riguardato un'imbarcazione in legno segnalata dall'ITMRCC: «due motovedette libiche erano sul posto e hanno dato istruzioni a Sos Med di recuperare 49 persone dalla barca che imbarcava acqua». Infine il quarto salvataggio due ore dopo: Ocean Viking ha effettuato il «complesso soccorso di una barca in vetroresina sovraffollata. Le 44 persone non avevano giubbotti di salvataggio e una presentava una ferita alla testa».