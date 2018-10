A 15 anni armato di fucile a caccia con papà. Denunciati entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a caccia insieme col figlio di 15 anni e affida a lui il fucile. Padre e figlio sono stati denunciatidai carabinieri forestali a Ceglie Messapica. L'uno per omessa custodia di armi, l'altro per porto abusivo in luogo pubblico. Durante un controllo in contrada Madonna Della Grotta i militari hanno verificato che era il ragazzino a imbracciare il fucile calibro 12 di proprietà del padre, pur non potendolo fare. L'arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.