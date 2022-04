Università, sessioni di laurea in presenza: ritorno alla normalità post covid

Si torna alla normalità anche in Università. Con una tesi su un caso clinico di «peritonite nella dialisi peritoneale e insolvenza nella cura olistica del rene», si è svolta stamane, nel polo universitario di Barletta, sede decentrata dell'Università di Foggia, la prima sessione di laurea in presenza, dopo mesi di stop per esigenze legate al Covid.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, una residenza universitaria nella ex caserma Cimarrusti. Ecco... LECCE Esami univesitari solo in presenza, la denuncia di Link:... IL PROGETTO Università di Bari, bando da 30.000 euro per tre borse di... UNIVERSITà Cede il controsoffitto a Lingue «Lezioni in una sede...

Lecce, corso di laurea in Infermieristica. Partirà il prossimo anno a UniSalento: 75 posti

A laurearsi in infermieristica con 110 e lode un giovane 29enne, Gaetano Fiore, che ha discusso con successo la sua tesi davanti alla commissione presieduta dalla professoressa Flavia Indrio. «Siamo tutti contenti della ripresa delle sessioni di laurea in presenza - afferma la professoressa, che è anche presidente del corso di laurea in Infermieristica - questo percorso di studi offre grandi opportunità di realizzazione professionale e ci auguriamo che possa essere scelta con sempre maggiore consapevolezza».

Lecce, una residenza universitaria nella ex caserma Cimarrusti. Ecco il progetto