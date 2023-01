Uccide la moglie e si ammazza: la figlia scopre i corpi senza vita rientrando a casa

Tragedia a Trani: un uomo ha ucciso la moglie e poi si è suicidato. L'omicidio suicidio si è consumato in via duchessa d'Andria, precisamente in contrada San Luca, all'interno di una abitazione di campagna. L'uomo, Massimo Petrelli, 52 anni, avrebbe ucciso la moglie di 44, Teresa Di Tondo, togliendosi poi la vita. La villetta e tutta la zona circostante sono state completamente interdette e sono ora presidiate dai Carabinieri, che si occuperanno dell'indagine.

Dalle prime, frammentarie notizie raccolte sembrerebbe che a dare l'allarme sia stata la figlia della coppia che, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori e rientrando a casa avrebbe scoperto i due corpi.

Di Tondo lavorava con una cooperativa di servizi di assistenza specialistica. Il marito, invece, nel settore dei marmi. Ignoti i motivi che hanno scatenato l'omicidio-suicidio.

Neanche un mese fa, a Cerignola, nel Foggiano, un altro femminicidio.

Notizia in aggiornamento