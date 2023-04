Ritrovato il ragazzo di Trani di 36 anni scomparso da sabato: era a Milano in stato confusionale

È stato ritrovato a Milano in stato confusionale Vincenzo Anastasia, il giovane di Trani che dal pomeriggio di sabato primo aprile non era rientrato più a casa.

Non si sa come abbia raggiunto Milano (sicuramente in treno ma aveva solo 25 euro con lui), è stato fermato da persone che hanno scritto al cognato e mandato la foto. Chiamate le forze dell'ordine, lo hanno accompagnato in ospedale, dove in queste ore lo stanno raggiungendo i familiari che si sono immediatamente messi in viaggio.

Nessuna traccia del giubbotto verde con cui si era allontanato da casa, non si sa se gli sia stato sottratto o se l'abbia smarrito. Di lui non si avevano più notizie e tracce da sabato scorso. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto con cappuccio di colore verde militare, jeans blu e scarpe in pelle nere.

I familiari avevano sporto denuncia

Questa mattina il cognato ha ricevuto un messaggio Whatsapp da parte di un amico che recapitava una fotografia di Vincenzo nella stazione centrale di Milano. Il ragazzo era in stato confusionale e privo del giubbotto. È stato soccorso dalle forze dell’ordine e accompagnato in ospedale per accertamenti. La famiglia sta raggiungendo il capoluogo lombardo per ricongiungersi con il 36enne e permettergli di riprendere la terapia necessaria per la patologia di cui soffre. Gli ultimi ad averlo visto erano stati i familiari che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il giovane soffre di una patologia per la quale ha urgente bisogno di terapia. Oggi, per fortuna, la buona notizia.